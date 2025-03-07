Чтобы совсем не скатиться в мелодраму, Шредер экспериментирует с вышеупомянутыми флешбэками, нелинейным повествованием и закадровым текстом, а также размышляет — в частности, о роли кинематографа в жизни и об этических вопросах, встающих перед человеком, документирующим реальность. На вторую из указанных тем в прошлом году весьма внятно высказался Алекс Гарленд, первую и вообще кто только не поднимал. Эксперименты же с формой только делают высказывание Шредера сбивчивым, непоследовательным, схожим с выступлением человека, который очень устал говорить, но по каким-то причинам не может остановиться, совсем как Леонард Файф.