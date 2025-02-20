90-летняя Наталья Фатеева сообщила, что ее обокрала сиделка

«Тогда она придумала версию, что это я сказала снять ей деньги для меня. Когда я ответила, что не просила ее об этом, она сказала: Вам голову надо лечить. Вы ничего не помните. Идите в больницу. Кроме 40 тысяч, она украла еще мои 30 тысяч, которые лежали у меня дома. Она ночью позвонила моей знакомой и сказала, что я ее выгнала. Когда я уснула, она забрала все свои вещи, вызвала такси и уехала. Она страшный человек», — призналась Фатеева.