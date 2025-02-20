Звезда «Молодежки» показала фигуру в купальнике

Звезда «Молодежки» Анна Михайловская показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в монокини в море и поделилась кадрами в соцсетях.
«Рандомно и с любовью», — отметила артистка под постом с фотографиями из отпуска.
Артистка не скрывает, что улетела с сыном за границу. Знаменитость отдыхает с ребенком в Абу-Даби.
Звезда отмечала, что ей постоянно «приписывают» пластические операции. Однако артистка не прибегала к хирургическим вмешательствам и пока не планировала этого делать. По мнению Михайловской, достаточно подобрать хорошую косметику для ухода за кожей, следить за питанием и регулярно заниматься любой физической активностью.
Актриса растит девятилетнего Мирослава от коллеги Тимофея Каратаева. Супруги расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Артисты отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжили вместе воспитывать мальчика, не нанося ему лишних психологических травм. Михайловская и Каратаев вместе отмечают дни рождения сына и посещают школьные мероприятия.