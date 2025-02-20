Звезда «Молодежки» показала фигуру в купальнике

Актриса растит девятилетнего Мирослава от коллеги Тимофея Каратаева. Супруги расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Артисты отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжили вместе воспитывать мальчика, не нанося ему лишних психологических травм. Михайловская и Каратаев вместе отмечают дни рождения сына и посещают школьные мероприятия.