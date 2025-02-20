Том Холланд пожаловался, что ему не продали напиток его же бренда

Однако на этом приключения не закончились. Когда актер подошел к кассе, его ожидал неожиданный поворот: он не смог доказать свой возраст, так как американский магазин отказался принять его британское удостоверение личности. «В итоге очень милый сотрудник, как я понимаю, просто отсканировал свое удостоверение», — смеясь, рассказал Холланд.