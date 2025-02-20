Том Холланд пожаловался, что ему не продали напиток его же бренда

Том Холланд поделился забавной историей о том, как пытался купить безалкогольное пиво собственного бренда. Однако его спонтанный визит в магазин оказался далеко не таким простым, как он ожидал.
«Я давно не был в Штатах», — объяснил Холланд в видео, опубликованном в социальных сетях бренда, прогуливаясь по парковке. «Решил заглянуть в магазин и навестить Bero на полках, в дикой природе».
Однако найти напиток оказалось непростой задачей. Первой точкой стал один из магазинов сети Target, но там Bero не оказалось. Актер отправился в другой магазин, однако и там его ждало разочарование.
«Не лучшая реклама», — с улыбкой отметил он, продолжая поиски.
Третий раз оказался удачным. «Этот Target побольше, так что у меня больше надежды», — прокомментировал Холланд, снимая очередное видео. Прогуливаясь по рядам, он наконец заметил долгожданную упаковку Bero и радостно продемонстрировал ее подписчикам.
Однако на этом приключения не закончились. Когда актер подошел к кассе, его ожидал неожиданный поворот: он не смог доказать свой возраст, так как американский магазин отказался принять его британское удостоверение личности. «В итоге очень милый сотрудник, как я понимаю, просто отсканировал свое удостоверение», — смеясь, рассказал Холланд.
«Довольно иронично, что мне не разрешили купить собственный продукт», — добавил он, завершая свое забавное приключение.