Уилл Смит рассказал о съемках продолжения фильмов «Хэнкок» и «Я — Легенда»

Актер Уилл Смит раскрыл подробности грядущих продолжений картин «Хэнкок» и «Я — Легенда», в которых он сыграл главную роль. Об этом он рассказал на подкасте блогера xQc в социальной сети X (бывший Twitter).
Как сообщил Смит, продюсеры «Хэнкок 2» сейчас работают над «крутой идеей» для сиквела. Впрочем, до реализации еще «долгий путь». Известно, что на одну из ролей в фильме Уилл хочет пригласить Зендаю. Отмечается, что о возможном продолжении «Хэнкока» впервые заговорили еще в 2008 году, но все это время проект не находил спонсоров для реализации.
Вторая часть «Я — Легенда» на еще более раннем этапе разработки. Сейчас Смит обсуждает с Майклом Б. Джорданом «будущую работу над сиквелом».
Ранее Уилл Смит выиграл суд по делу о плагиате.