Уилл Смит рассказал о съемках продолжения фильмов «Хэнкок» и «Я — Легенда»

Как сообщил Смит, продюсеры «Хэнкок 2» сейчас работают над «крутой идеей» для сиквела. Впрочем, до реализации еще «долгий путь». Известно, что на одну из ролей в фильме Уилл хочет пригласить Зендаю. Отмечается, что о возможном продолжении «Хэнкока» впервые заговорили еще в 2008 году, но все это время проект не находил спонсоров для реализации.