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Уилл Смит рассказал о съемках продолжения фильмов «Хэнкок» и «Я — Легенда»

Актер раскрыл, на какой стадии находятся сиквелы культовых картин
Уилл Смит
Уилл СмитИсточник: Legion-Media.ru

Актер Уилл Смит раскрыл подробности грядущих продолжений картин «Хэнкок» и «Я — Легенда», в которых он сыграл главную роль. Об этом он рассказал на подкасте блогера xQc в социальной сети X (бывший Twitter).

Как сообщил Смит, продюсеры «Хэнкок 2» сейчас работают над «крутой идеей» для сиквела. Впрочем, до реализации еще «долгий путь». Известно, что на одну из ролей в фильме Уилл хочет пригласить Зендаю. Отмечается, что о возможном продолжении «Хэнкока» впервые заговорили еще в 2008 году, но все это время проект не находил спонсоров для реализации.

Вторая часть «Я — Легенда» на еще более раннем этапе разработки. Сейчас Смит обсуждает с Майклом Б. Джорданом «будущую работу над сиквелом».

Ранее Уилл Смит выиграл суд по делу о плагиате.