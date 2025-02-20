История ребят из городка Хоукинс подходит к концу — релиз пятого и последнего сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» ожидается уже в 2025 году. Самое время проследить творческий путь воплотивших культовых героев артистов. Расскажем, как развивается карьера Милли Бобби Браун, Сэди Синк, Финна Вулфхарда и других звезд проекта.
Милли Бобби Браун
Актриса, сыгравшая Одиннадцать, девушку со сверхъестественными способностями, вполне успешно развивает свою кинематографическую карьеру. Дебют Милли Бобби Браун состоялся в 2019 году в фильме-катастрофе «Годзилла 2: Король монстров». Ее персонажем стала Мэдисон — дочь палеобиолога Эммы Рассел (Вера Фармига). Несмотря на то, что фильм получил смешанные отзывы и не смог полностью окупить свой бюджет, через два года вышел сиквел «Годзилла против Конга», в котором Милли вернулась к своей роли.
В 2020-м Браун появилась в детективе «Энола Холмс», выступив еще и продюсером проекта. Речь в экранизации книги Нэнси Спрингер «Расследование Энолы Холмс. Дело исчезнувшего маркиза» повествует о приключениях младшей сестры знаменитого Шерлока. Критики высоко оценили игру Браун, а релиз стал одним из самых популярных на платформе Netflix. Вторая часть не заставила себя долго ждать и вышла уже в 2022 году, в производстве находится и третий фильм.
Следующей большой работой Милли стал фэнтезийный боевик Хуана Карлоса Фреснадильо «Дева и дракон». Это современное переосмысление сказочного сюжета, только в этот раз девушка не ждет принца, а берет спасение в свои руки. На 2025-й намечена премьера ретрофутуристического боевика братьев Руссо «Электрический штат». По сюжету главная героиня Мишель (Браун) отправляется на поиски своего брата в компании робота и бывшего военного.
Кроме того, Милли Бобби Браун занимается разработкой картины по роману «19 шагов», написанному в соавторстве с писательницей Кэтлин МакГерл. История основана на реальных событиях, произошедших с бабушкой актрисы в 1943 году во время давки на станции метро в Лондоне.
Финн Вулфхард
Не менее впечатляющими успехами может похвастаться и Финн Вулфхард. После роли Майка Уилера в «Очень странных делах», Финн попал в каст экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Он играет острого на язык Ричи Тозиера, который в компании других подростков противостоит ужасному клоуну Пеннивайзу. В «Оно 2» Ричи появляется во флэшбэках уже повзрослевших героев. В небольшой роли актера можно увидеть в драме «Щегол», где он предстает в образе молодой версии Бориса Павликовского.
В 2021 году вышло продолжение знаменитой франшизы «Охотники за привидениями: Наследники», где Финн перевоплотился в Тревора, внука Игона Спенглера (Харольд Рэмис), одного из четверки охотников. Вместе со своей мамой и младшей сестрой Тревор переезжает в захолустный Саммервиль, где им приходится столкнуться с паранормальной активностью. Успех фильма поспособствовал выходу сиквела «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», собравшего весь основной каст не только предшественника, но и оригинальной дилогии.
Вместе с Джулианной Мур Финн Вулфхард снялся в драме Джесси Айзенберга «Когда ты закончишь спасать мир», а также поучаствовал в озвучке мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо». В 2025 году актера можно увидеть в фэнтези «Очи».
Ноа Шнапп
События «Очень странных дел» начинаются с исчезновения Уилла Байерса в исполнении Ноа Шнаппа, но его персонажу как будто уделяется недостаточно внимания. В первом сезоне он появляется всего в паре серий, а в дальнейших его роль не так заметна, как остальные. Впрочем, есть информация, что пятая часть сосредоточится именно на Уилле.
Вне сериала Ноа пока что поучаствовал только в небольших инди-проектах. В 2019-м вышла комедийная драма «Запретная кухня», где он воплотил образ мальчика Эйба, который пытается помирить с помощью кулинарии членов своей семьи. Спустя год Шнапп сыграл главную роль в военном триллере «В ожидании Ани». Последней работой Ноа стал детективный «Репетитор», рассказывающий о противостоянии учителя и его ученика.
Гейтен Матараццо
У 22-летнего американского актера врожденное генетическое заболевание — ключично-черепная дисплазия, что не помешало Гейтену Матараццо получить роль обаятельного и милого Дастина Хендерсона. В 2022 году он снялся в мелодраме «Общество Онор». Его герой Майкл поступает в Гарвард и соперничает с амбициозной школьницей (Энгаури Райс). Неожиданно между конкурентами возникают романтические чувства.
Матараццо подарил свой голос одному из персонажей мультфильма «Angry Birds 2 в кино» и озвучил Бориса в красочной анимационной комедии «Папин дракон». Известно, что Гейтен участвует в мероприятиях по освещению проблем своей болезни и помогает благотворительным фондам.
Калеб МакЛафлин
Исполнитель роли Лукаса Синклера пока не может похвастаться крупными ролями в известных проектах. В детстве Калеб МакЛафлин играл Симбу в бродвейской постановке мюзикла «Король лев», участвовал в съемках спортивной драмы Стивена Содерберга «Птица высокого полета».
Позже Калебу достался образ трудного подростка Колула в картине с Идрисом Эльбой «Городской ковбой», в котором он воплотил образ трудного подростка Коула. Последний проект с участием МакЛафлина — мистический хоррор «Избавление», где он сыграл Нейта Джексона. По сюжету семья героя переезжает в новый дом, где сталкивается с паранормальными явлениями.
Сэди Синк
Несмотря на то, что персонаж Сэди Синк Максин «Макс» Мэйфилд появилась только во втором сезоне сериала «Очень странные дела», она отлично вписалась в компанию ребят, став полноценной ее частью.
В 2021 году Синк сыграла главную роль в слэшере «Улица страха. Часть 2: 1978». Ее персонаж Зигги Берман противостоит маньяку-убийце. У франшизы есть третья часть, которую снимали до выхода второй, и там актриса засветилась в эпизодической роли.
В психологической драме Даррена Аронофски «Кит», получившей два «Оскара», Сэди Синк предстала в образе Элли, дочери Чарли в исполнении Брендана Фрейзера. Основной сюжет картины построен вокруг их взаимоотношений, и Сэди говорила, что эта роль сильно вымотала ее. В триллере 2024 года «Город страха» партнером актрисы по съемочной площадке стал Эрик Бана. Героиня Синк бунтует против своего отца и связывается с плохой компанией.
Следующим большим проектом Сэди Синк будет рок-опера «О'Десса». В нем она сыграет молодую певицу, которая своими песнями противостоит жестокому миру будущего. Премьера мюзикла должна состояться на стриминговой платформе HuLu в марте 2025.