Не менее впечатляющими успехами может похвастаться и Финн Вулфхард. После роли Майка Уилера в «Очень странных делах», Финн попал в каст экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Он играет острого на язык Ричи Тозиера, который в компании других подростков противостоит ужасному клоуну Пеннивайзу. В «Оно 2» Ричи появляется во флэшбэках уже повзрослевших героев. В небольшой роли актера можно увидеть в драме «Щегол», где он предстает в образе молодой версии Бориса Павликовского.