Звезда сериала «Ольга» оценил Борисова в «Аноре»

20 февраля актриса Ланина заявила, что роль в «Аноре» — не самая сильная у Борисова. Она считает, что у актера есть более интересные роли, чем та, за которую он был номинирован на международную премию. По мнению артистки, возможно, потому что коллега ранее сыграл более сложные роли, то сейчас легко и свободно исполнил простую.