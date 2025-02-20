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Звезда сериала «Ольга» оценил Борисова в «Аноре»

Актер Сергей Романович поблагодарил Юру Борисова за мощную порцию вдохновения
Сергей Романович
Сергей Романович

Актер Сергей Романович признался в беседе с OK!, что смотрел отрывками фильм Шона Бэйкера «Анора».

Романович отметил, что его впечатлили те сцены, которые он видел. В частности, с номинированным на премию «Оскар» Юрой Борисовым.

«Отреагировал с восхищением, а если сказать словами из реальной жизни: “Вот это он порвал всем…”. Ну, вы поняли!» — поделился актер.

Юра Борисов, Анора
Юра Борисов, АнораИсточник: кадр из фильма «Анора»

Как отметил Романович, Борисов показал своим примером, что российскому актеру вполне реально быть номинированным на «Оскар». Артист признался, что мечтает о мировой премии с детства. Для него важно «явить свой талант миру». Он поблагодарил Борисова за мощную порцию вдохновения.

Романович добавил, что ему понравились картины «Серебряные коньки» и «Кентавр». Это последние фильмы с участием Борисова, что смотрел актер.

20 февраля актриса Ланина заявила, что роль в «Аноре» — не самая сильная у Борисова. Она считает, что у актера есть более интересные роли, чем та, за которую он был номинирован на международную премию. По мнению артистки, возможно, потому что коллега ранее сыграл более сложные роли, то сейчас легко и свободно исполнил простую.