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Продюсер раскрыл гонорар Милоша Биковича

Сергей Дворцов: Бикович является одним из самых востребованных артистов в российском кино
Милош Бикович
Милош Бикович

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар российского и сербского актера Милоша Биковича за съемочный день. Его слова приводит сайт «Страсти».

Продюсер считает, что Биковича можно считать «одним из самых популярных и востребованных артистов нашего времени».

«Востребован он у многих режиссеров на съемочных площадках, в театрах и тому подобное. В рекламных контрактах его очень часто зовут участвовать. Гонорары у него немаленькие. В районе 3−4 миллионов рублей», — сказал Дворцов.

Ранее сообщалось, что сценарий российского фильма «Красный шелк» был изменен ради участия Милоша Биковича, сыгравшего в проекте главную роль.