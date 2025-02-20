Сергей Безруков снялся с повзрослевшей дочерью

Актер Сергей Безруков показал свою повзрослевшую дочь. Артист снялся с восьмилетней Марией на канатной дороге в Сочи и опубликовал фото в личном блоге.
«Просто делюсь красотой», — отметил звезда «Бригады».
Безруков отметил, что в отпуске вместе с женой и детьми учится кататься на горных лыжах. По словам актера, у них не все получается, но уже есть первые успехи.
Художественный руководитель Московского губернского театра женат на режиссере Анне Матисон. Пара зарегистрировала отношения 11 марта 2016 года, они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности.
Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения. Супруги воспитывают троих общих детей: помимо Марии, они растят шестилетнего Степана и трехлетнего Василия. Безруков признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.
У артиста также есть внебрачные дети, о которых он практически ничего не рассказывает. Актер отмечал, что с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».