Блейк Лайвли заявила, что Джастин Бальдони травмировал ее детей

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».