Блейк Лайвли заявила, что Джастин Бальдони травмировал ее детей

Голливудская актриса Блейк Лайвли заявила, что судебные разбирательства с режиссером Джастином Бальдони травмировали ее детей. Об этом сообщает издание Page Six.
Блейк Лайвли утверждает, что 10-летняя Джеймс, 8-летняя Инес, 5-летняя Бетти и двухлетняя Олин «эмоционально опустошены и их психическое состояние оставляет желать лучшего». В судебных документах, полученных журналистами, также сообщается, что супруг актрисы Райан Рейнольдс «пострадал в психологическом, физическом и профессиональном плане» из-за скандала. Сама артистка почти перестала выходить на публику и вставать с кровати.
«В то время как она боролась за сохранение своей личной жизни и деловых интересов, за закрытыми дверями она страдала от горя, страха, травм и сильной тревоги», — говорится в документах.
В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.
17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».