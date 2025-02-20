Звезда «СашиТани» о Борисове в «Аноре»: «Не самая сильная роль»

«Мы жили там 300 км от Перми, в богом забытом месте, где подростки не знают, что такое телефон, скачут на конях и рыбу руками ловят. Это так и есть. И вот он (Борисов) оставался жить в этой деревушке. Мы уезжали в отель, а он ходил только босиком и жил с этими ребятами в деревне и пил только молоко из-под коровы, потому что его персонаж такой. Вот это Юра», — рассказала актриса.