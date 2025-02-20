Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали лицо сына

В начале октября прошлого года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение 11-летнего ребенка не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну». Сейчас Муцениеце и Прилучный судятся об определении места жительства мальчика.