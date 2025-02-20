Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали лицо сына

Актриса Зепюр Брутян показала лицо сына Микаэля, которого родила от артиста Павла Прилучного. Знаменитость опубликовала видео в соцсети.
В ролике Прилучный поздравлял свою жену с днем рождения. Актер держал в руках праздничный торт, пока гости исполняли песню. На заднем плане в детском кресле сидел сын супругов Микаэль, лицо которого они долгое время скрывали от поклонников.
«Это был лучший день рождения. Все рядом, и это самое главное!» — подписала видео Зепюр Брутян.
Актеры познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го Зепюр Брутян родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.
В начале октября прошлого года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение 11-летнего ребенка не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну». Сейчас Муцениеце и Прилучный судятся об определении места жительства мальчика.