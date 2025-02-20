Мировая слава пришла к актрисе после выхода культового фильма «Дневник Бриджит Джонс». При этом Рене Зеллвегер была не похожа на свою героиню и всегда отличалась стройной фигурой. Но в 2014 году поклонников голливудской звезды ждало потрясение от новых преображений Рене: она появилась на красной дорожке с другим лицом, а ее фирменный прищур исчез.