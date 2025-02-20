Звезды привыкли быть в центре внимания, особенно если речь идет о внешности. Для шоу-бизнеса пластическая хирургия давно стала чем-то обыденным, но она не всегда оправдывает возложенные на нее ожидания. Расскажем об артистах, чья внешность после операций изменилась до неузнаваемости.
1. Рене Зеллвегер
Мировая слава пришла к актрисе после выхода культового фильма «Дневник Бриджит Джонс». При этом Рене Зеллвегер была не похожа на свою героиню и всегда отличалась стройной фигурой. Но в 2014 году поклонников голливудской звезды ждало потрясение от новых преображений Рене: она появилась на красной дорожке с другим лицом, а ее фирменный прищур исчез.
Разительные перемены в облике Зеллвегер вызвали шквал критики. Эксперты предположили, что актриса сделала подтяжку век и стала почти неузнаваемой. Но спустя пять лет звезде удалось исправить последствия хирургического вмешательства, вернув себе характерный разрез глаз и мимику.
2. Микки Рурк
До того как стать актером, голливудский сердцеед был успешным боксером. После второго сотрясения мозга врачи рекомендовали Микки Рурку взять годовой перерыв. Тогда он и попробовал себя в новом для него деле. В 1991 году Микки вернулся на ринг, что привело к многочисленным травмам лица.
Пластические операции не помогли справиться с проблемой. Микки Рурк рассказывал, что ложился под нож снова и снова, пытаясь исправить последствия неудачных вмешательств. Однако он все больше становился неузнаваемым, что негативно сказалось на карьере. Только благодаря роли в фильме «Рестлер» актеру удалось вернуть зрительскую любовь и получить признание критиков.
3. Лара Флинн Бойл
Звезде культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» пророчили блестящую карьеру. Она обладала утонченной красотой, которая покорила Голливуд. Первые изменения во внешности Лары Флинн Бойл заметили в начале 2000-х. В погоне за молодостью актриса начала прибегать к пластическим процедурам и инъекциям.
Вскоре лицо Бойл стало выглядеть отекшим, а губы приобрели неестественный объем. Специалисты предполагают, что кинозвезда сделала операцию по удалению комков Биша, что нарушило пропорции.
4. Мадонна
Легенда поп-музыки всегда придерживалась здорового образа жизни, уделяя много времени спорту и уходу за собой. В сохранении молодости и красоты ей помогала не только дисциплина, но и пластическая хирургия. Еще в начале 2000-х Мадонна, по разным данным, прибегала к различным омолаживающим процедурам: подтяжке, липотрансферу, блефаропластике.
Наступление 2010-х годов совпало с модой на филлеры, которые иногда приводят к отечности. Именно такие изменения заметили поклонники Мадонны — ее лицо выглядело опухшим. Сначала вмешательства были умеренными, но приближаясь к своему 60-летию, певица все чаще обращалась к услугам хирургов.
В 2019 году фанаты заметили, что у Мадонны странная форма ягодиц, что вызвало слухи о возможном эндопротезировании. В 2020-м звезда прошла целый комплекс серьезных операций. Среди предполагаемых манипуляций — третья по счету подтяжка лица, броулифтинг, липосакция, маммопластика и ряд других вмешательств. Все это преобразило певицу до неузнаваемости.
5. Меган Фокс
Сногсшибательная красотка Меган Фокс заявила о себе после выхода боевика «Трансформеры» и мгновенно превратилась в секс-символ. Но в последние годы, особенно после знакомства с Machine Gun Kelly, кинозвезда, как отмечают поклонники, все чаще обращается к хирургам.
Сама Фокс призналась, что несколько раз увеличивала грудь. Впервые под нож врачей актриса легла в 21 год — она всегда комплексовала из-за бюста и решила исправить недостаток. Что касается лица, то звезда опровергает слухи об операциях, но не скрывает, что прибегала к инъекциям ботокса. В будущем Меган Фокс рассматривает и возможность увеличения ягодиц.
6. Зак Эфрон
Звезда «Классного мюзикла» считался одним из самых привлекательных актеров Голливуда. Однако несколько лет назад Зак Эфрон удивил поклонников. Его лицо стало опухшим, челюсть выглядела неестественно массивной, а скулы более выраженными.
Сам Эфрон объяснял, что перемены во внешности произошли из-за травмы. По словам Зака, он поскользнулся и ударился подбородком о гранитный фонтан, получив перелом челюсти. Врачи буквально заново собирали ее, что повлияло на мимику и форму лица.
Фанаты Эфрона подозревают, что Зак прибегал к инъекциям. Однако врачи комментировали, что после травмы у пациента появилась асимметрия, которую исправить с помощью филлеров — вполне нормальное дело.
7. Линда Евангелиста
Благодаря способности перевоплощаться Линда Евангелиста получила прозвище Хамелеон. На пике карьеры, в 1998 году, супермодель взяла трехлетний перерыв, но вскоре вернулась и не сдавала позиции, а 2016-м неожиданно исчезла из публичного пространства.
Поклонники полагали, что модель отправилась на покой, но в 2021 году Евангелиста раскрыла, что оказалась жертвой криолиполиза — процедуры, обещавшей ей безопасное избавление от жировых отложений. Но нежелательные клетки стали разрастаться, и ни диеты, ни спорт не могли помочь.
Врачи диагностировали у Линды парадоксальную жировую гиперплазию. В отчаянии Евангелиста решилась на липосакцию, которая не принесла желаемого результата. В 2022 году модель подала иск против компании, которая предоставила услугу, требуя компенсацию в размере 50 миллионов долларов.