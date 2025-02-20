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До неузнаваемости: 7 голливудских звезд, которых испортила пластика

Чтобы соответствовать идеалам красоты и сохранить молодость, знаменитости готовы на многое. Но иногда стремление к совершенству приводит к печальным последствиям. Примеры приведем в статье
Альбина Пономарева
Автор Кино Mail
Меган Фокс
Меган ФоксИсточник: кадр из фильма «Трансформеры»/кадр из фильма «Донни и Клайд»

Звезды привыкли быть в центре внимания, особенно если речь идет о внешности. Для шоу-бизнеса пластическая хирургия давно стала чем-то обыденным, но она не всегда оправдывает возложенные на нее ожидания. Расскажем об артистах, чья внешность после операций изменилась до неузнаваемости.

1. Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер
Рене ЗеллвегерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Мировая слава пришла к актрисе после выхода культового фильма «Дневник Бриджит Джонс». При этом Рене Зеллвегер была не похожа на свою героиню и всегда отличалась стройной фигурой. Но в 2014 году поклонников голливудской звезды ждало потрясение от новых преображений Рене: она появилась на красной дорожке с другим лицом, а ее фирменный прищур исчез. 

Разительные перемены в облике Зеллвегер вызвали шквал критики. Эксперты предположили, что актриса сделала подтяжку век и стала почти неузнаваемой. Но спустя пять лет звезде удалось исправить последствия хирургического вмешательства, вернув себе характерный разрез глаз и мимику. 

2. Микки Рурк

Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Alloverpress

До того как стать актером, голливудский сердцеед был успешным боксером. После второго сотрясения мозга врачи рекомендовали Микки Рурку взять годовой перерыв. Тогда он и попробовал себя в новом для него деле. В 1991 году Микки вернулся на ринг, что привело к многочисленным травмам лица. 

Пластические операции не помогли справиться с проблемой. Микки Рурк рассказывал, что ложился под нож снова и снова, пытаясь исправить последствия неудачных вмешательств. Однако он все больше становился неузнаваемым, что негативно сказалось на карьере. Только благодаря роли в фильме «Рестлер» актеру удалось вернуть зрительскую любовь и получить признание критиков. 

3. Лара Флинн Бойл

Лара Флинн Бойл
Лара Флинн БойлИсточник: кадр из фильма «Твин Пикс»/кадр из фильма «Однажды в Техасе»

Звезде культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» пророчили блестящую карьеру. Она обладала утонченной красотой, которая покорила Голливуд. Первые изменения во внешности Лары Флинн Бойл заметили в начале 2000-х. В погоне за молодостью актриса начала прибегать к пластическим процедурам и инъекциям. 

Вскоре лицо Бойл стало выглядеть отекшим, а губы приобрели неестественный объем. Специалисты предполагают, что кинозвезда сделала операцию по удалению комков Биша, что нарушило пропорции. 

4. Мадонна

Мадонна
Мадонна Источник: Legion-Media.ru

Легенда поп-музыки всегда придерживалась здорового образа жизни, уделяя много времени спорту и уходу за собой. В сохранении молодости и красоты ей помогала не только дисциплина, но и пластическая хирургия. Еще в начале 2000-х Мадонна, по разным данным, прибегала к различным омолаживающим процедурам: подтяжке, липотрансферу, блефаропластике. 

Наступление 2010-х годов совпало с модой на филлеры, которые иногда приводят к отечности. Именно такие изменения заметили поклонники Мадонны — ее лицо выглядело опухшим. Сначала вмешательства были умеренными, но приближаясь к своему 60-летию, певица все чаще обращалась к услугам хирургов. 

В 2019 году фанаты заметили, что у Мадонны странная форма ягодиц, что вызвало слухи о возможном эндопротезировании. В 2020-м звезда прошла целый комплекс серьезных операций. Среди предполагаемых манипуляций — третья по счету подтяжка лица, броулифтинг, липосакция, маммопластика и ряд других вмешательств. Все это преобразило певицу до неузнаваемости. 

5. Меган Фокс

Меган Фокс
Меган ФоксИсточник: кадр из фильма «Трансформеры»/кадр из фильма «Донни и Клайд»

Сногсшибательная красотка Меган Фокс заявила о себе после выхода боевика «Трансформеры» и мгновенно превратилась в секс-символ. Но в последние годы, особенно после знакомства с Machine Gun Kelly, кинозвезда, как отмечают поклонники, все чаще обращается к хирургам. 

Сама Фокс призналась, что несколько раз увеличивала грудь. Впервые под нож врачей актриса легла в 21 год — она всегда комплексовала из-за бюста и решила исправить недостаток. Что касается лица, то звезда опровергает слухи об операциях, но не скрывает, что прибегала к инъекциям ботокса. В будущем Меган Фокс рассматривает и возможность увеличения ягодиц. 

6. Зак Эфрон

Зак Эфрон
Зак ЭфронИсточник: Alloverpress

Звезда «Классного мюзикла» считался одним из самых привлекательных актеров Голливуда. Однако несколько лет назад Зак Эфрон удивил поклонников. Его лицо стало опухшим, челюсть выглядела неестественно массивной, а скулы более выраженными. 

Сам Эфрон объяснял, что перемены во внешности произошли из-за травмы. По словам Зака, он поскользнулся и ударился подбородком о гранитный фонтан, получив перелом челюсти. Врачи буквально заново собирали ее, что повлияло на мимику и форму лица. 

Фанаты Эфрона подозревают, что Зак прибегал к инъекциям. Однако врачи комментировали, что после травмы у пациента появилась асимметрия, которую исправить с помощью филлеров — вполне нормальное дело.

7. Линда Евангелиста

Линда Евангелиста
Линда ЕвангелистаИсточник: Legion-Media.ru

Благодаря способности перевоплощаться Линда Евангелиста получила прозвище Хамелеон. На пике карьеры, в 1998 году, супермодель взяла трехлетний перерыв, но вскоре вернулась и не сдавала позиции, а 2016-м неожиданно исчезла из публичного пространства. 

Поклонники полагали, что модель отправилась на покой, но в 2021 году Евангелиста раскрыла, что оказалась жертвой криолиполиза — процедуры, обещавшей ей безопасное избавление от жировых отложений. Но нежелательные клетки стали разрастаться, и ни диеты, ни спорт не могли помочь.

Врачи диагностировали у Линды парадоксальную жировую гиперплазию. В отчаянии Евангелиста решилась на липосакцию, которая не принесла желаемого результата. В 2022 году модель подала иск против компании, которая предоставила услугу, требуя компенсацию в размере 50 миллионов долларов. 