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Адвокат Ефремова прокомментировал «секретное» прошение артиста об УДО

Адвокат не подтвердил, но и не опроверг информацию в СМИ
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: PersonaStars

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко в разговоре с aif.ru не подтвердил, но и не опроверг информацию в СМИ о том, что артист «в секретном формате» подал ходатайство об УДО.

«Я не знаю, что такое “секретный формат”. Сейчас нахожусь в командировке в суде по другому делу», — сказал Падалко.

На другие уточняющие вопросы адвокат ответил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию с учетом вышесказанного.

В пресс-службе ФСИН по Белгородской области aif.ru также отказались комментировать публикации в Сети.

Ранее SHOT сообщил, что Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего условно-досрочного освобождения. По информации в Telegram-канале, ходатайство должны рассмотреть в течение двух недель.

Бывший адвокат артиста Андрей Алешкин отмечал, что у Ефремова очень высокие шансы освободиться по УДО.

В 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже мужчина умер в больнице. Артиста осудили на 7,5 лет лишения свободы. Он отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ранее адвокат Ефремова опроверг сообщения о кинопробах артиста в колонии.