Адвокат Ефремова прокомментировал «секретное» прошение артиста об УДО

В 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже мужчина умер в больнице. Артиста осудили на 7,5 лет лишения свободы. Он отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.