Адвокат Ефремова прокомментировал «секретное» прошение артиста об УДО

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко в разговоре с aif.ru не подтвердил, но и не опроверг информацию в СМИ о том, что артист «в секретном формате» подал ходатайство об УДО.
«Я не знаю, что такое “секретный формат”. Сейчас нахожусь в командировке в суде по другому делу», — сказал Падалко.
На другие уточняющие вопросы адвокат ответил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию с учетом вышесказанного.
В пресс-службе ФСИН по Белгородской области aif.ru также отказались комментировать публикации в Сети.
Ранее SHOT сообщил, что Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего условно-досрочного освобождения. По информации в Telegram-канале, ходатайство должны рассмотреть в течение двух недель.
Бывший адвокат артиста Андрей Алешкин отмечал, что у Ефремова очень высокие шансы освободиться по УДО.
В 2020 году Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с фургоном, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже мужчина умер в больнице. Артиста осудили на 7,5 лет лишения свободы. Он отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.
Ранее адвокат Ефремова опроверг сообщения о кинопробах артиста в колонии.