Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

50-летняя жена Райана Гослинга выложила фото в гигантской шубе

Актриса Ева Мендес выложила в соцсети фото в необычном наряде

Жена Райана Гослинга, Ева Мендес, снялась в гигантской шубе. Голливудская актриса опубликовала фото в соцсети.

Ева Мендес, фото: соцсети
Ева Мендес, фото: соцсети

50-летняя Ева Мендес приняла участие в съемках рекламной кампании весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в огромной пушистой шубе розового цвета и белых туфлях на каблуках. При этом артистка не стала надевать брюки или юбку. Знаменитость стояла на одном колене в фотостудии с уложенными волосами и макияжем.

В начале февраля Ева Мендес разместила в личном блоге видео, где позировала в белом облегающем платье-миди с разрезом, которое дополнила туфлями на каблуках в тон, кольцами и серьгами. Актриса была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость сидела на высоком стуле в фотостудии.

Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях.