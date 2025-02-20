Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге скончался актер Геннадий Косарев, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом Молодежный театр на Фонтанке сообщил в своем аккаунте в соцсети Вконтакте.
«19 февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев», — говорится в сообщении.
Косарев играл в Молодежном театре на Фонтанке более 30 лет в таких спектаклях, как «Ночь ошибок», «Севильский цирюльник», «Крики из Одессы».
Также актер снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Военная разведка: Западный фронт», «Невский. Проверка на прочность».