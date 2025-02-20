Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Артист Геннадий Косарев умер на 65-м году жизни
Геннадий Косарев, фото: соцсети Молодежного театра на Фонтанке
Геннадий Косарев, фото: соцсети Молодежного театра на Фонтанке

В Санкт-Петербурге скончался актер Геннадий Косарев, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом Молодежный театр на Фонтанке сообщил в своем аккаунте в соцсети Вконтакте.

«19 февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев», — говорится в сообщении.

Косарев играл в Молодежном театре на Фонтанке более 30 лет в таких спектаклях, как «Ночь ошибок», «Севильский цирюльник», «Крики из Одессы».

Также актер снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Военная разведка: Западный фронт», «Невский. Проверка на прочность».