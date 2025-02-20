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Елена Кондулайнен рассказала о самочувствии после слухов о потере речи

Актриса заверила, что хорошо себя чувствует
Елена Кондулайнен
Елена КондулайненИсточник: PersonaStars

Актриса Елена Кондулайнен опровергла в беседе с изданием «Абзац» слухи об ухудшении здоровья.

Кондулайнен уверила, что хорошо себя чувствует.

«Я даю интервью на телевидении, смотрите телевидение. Говорят они… Вы слышите, как я говорю? Ну вот и все», — заявила артистка.

20 февраля Telegram-канал Mash сообщал, что у Кондулайнен якобы есть жалобы на отказ правой части тела, потерю памяти, зрения, речи и постоянный шум в ушах. Как утверждает Mash, артистку беспокоит чувство тревоги — она часто плачет.

23 сентября Mash также заявлял о госпитализации Кондулайнен в Москве. Как заявляло издание, у 66-летней актрисы якобы парализовало правую часть тела. Источник утверждал, что это последствия поражения мозга после инсульта, который звезда перенесла четыре года назад.

В сентябре Кондулайнен опровергла слухи о госпитализации. Она назвала полной чушью сообщения, что ее парализовало. Артистка рассказала, что уехала на отдых в Турцию. Она уверила, что совершенно здорова и чувствует себя хорошо.