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Дочь Пересильд снялась в мини-юбке и топе на Мальдивах

Актриса Анна Пересильд выложила фото с отдыха в соцсети
Дочь Пересильд снялась в мини-юбке и топе на Мальдивах
Дочь Пересильд снялась в мини-юбке и топе на МальдивахИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд продемонстрировала фигуру в топе и мини-юбке. Актриса разместила фото в соцсети.

Артистка показала кадры, которые сделала во время отдыха с матерью Юлией Пересильд на Мальдивах. На одном из кадров 15-летняя актриса позировала в бежевом комплекте, состоящем из топа и облегающей мини-юбки с драпировкой. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

Анна Пересильд регулярно сталкивается с критикой интернет-пользователей из-за слишком «взрослых» нарядов. Несколько недель назад артистка ответила на хейт, заявив, что не позиционирует себя как ребенок.

«Вот почему я одеваюсь не в оверсайз вещи и иногда позволяю себе надеть что-то более женственное, что-то более открытое. Но я считаю, что все мои образы абсолютно адекватные, все там в меру. Поэтому я на такие комментарии внимания не обращаю. Это мои образы, и я сама буду выбирать, во что я буду одеваться», — сказала актриса.

Дочь Юлии Пересильд Анна дебютировала в кино в проекте «Черновик». Она получила известность после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».