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Названа дата выхода второго сезона сериала «Одни из нас»

Ранее сообщалось, что продолжение проекта выйдет на экраны весной 2025 года

Второй сезон сериала «Одни из нас» выйдет 13 апреля. Об этом сообщили представители HBO в социальной сети X.

HBO опубликовал постеры с главными героями: Элли (Белла Рэмси), Эбби (Кейтлин Дивер) и Джоэлом (Педро Паскаль).

Драма снята по мотивам одноименной игры Naughty Dog. Премьера сериала состоялась 15 января 2023 года. Проект получил 24 номинации на премию «Эмми» в том году.

По сюжету в 2003 году начинается пандемия грибковой инфекции, которая превращает людей в кровожадных монстров. Во время пандемии Джоэль теряет свою дочь Сару. Он вынужден жить в военной карантинной зоне на руинах Бостона, которой управляет Федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий (FEDRA). Там вместе с подругой Тесс герой занимается контрабандой. Во время одной из вылазок он находит девочку-подростка по имени Элли, которая была инфицирована, но не превратилась в монстра. Джоэль принимает решение взять Элли под свою опеку.

Продюсированием и разработкой сценария к первому сезону занимались сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин и президент компании Naughty Dog Нил Дракманн. Композитор оригинальной игры Густаво Сантаолалья сочинил музыку к сериалу.