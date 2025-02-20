Названа дата выхода второго сезона сериала «Одни из нас»

По сюжету в 2003 году начинается пандемия грибковой инфекции, которая превращает людей в кровожадных монстров. Во время пандемии Джоэль теряет свою дочь Сару. Он вынужден жить в военной карантинной зоне на руинах Бостона, которой управляет Федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий (FEDRA). Там вместе с подругой Тесс герой занимается контрабандой. Во время одной из вылазок он находит девочку-подростка по имени Элли, которая была инфицирована, но не превратилась в монстра. Джоэль принимает решение взять Элли под свою опеку.