В Русском доме в Берлине прошла европейская премьера фильма «Красный шелк»

Кинопоказ прошел в рамках Международных кинодней и стал первым представлением картины зарубежной аудитории. Действия картины разворачиваются в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. В главных ролях снялись такие звезды кинематографа, как Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко и другие известные актеры.