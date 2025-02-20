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В Русском доме в Берлине прошла европейская премьера фильма «Красный шелк»

Главную роль в картине сыграл сербский актер Милош Бикович

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Европейская премьера российско-китайского ретро-детективного экшена режиссера Андрея Волгина «Красный шелк» с сербским актером Милошем Биковичем в главной роли состоялась в Русском доме в Берлине, передает корреспондент ТАСС.

Кинопоказ прошел в рамках Международных кинодней и стал первым представлением картины зарубежной аудитории. Действия картины разворачиваются в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. В главных ролях снялись такие звезды кинематографа, как Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко и другие известные актеры.

Фильм был показан на русском языке с английскими субтитрами. Премьера вызвала большой интерес у зрителей. В зале не было свободных мест. После показа гости Русского дома оживленно обсуждали картину.

«Мне фильм очень понравился. Я бы с удовольствием посмотрела его вновь, чтобы проникнуться той атмосферой», — рассказала корреспонденту ТАСС одна из зрительниц.

«Красный шелк» был снят на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. В январе 2025 года министр культуры России Ольга Любимова отмечала, что этот фильм является одним из самых ожидаемых в прокате в 2025 году.

19 февраля в московском кинокомплексе «Октябрь» прошел премьерный показ фильма «Красный шелк». В широкий прокат в России он выйдет 20 февраля.