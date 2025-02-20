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Российская актриса жестко раскритиковала фильм «Анора»

Ирина Горбачева назвала «Анору» неубедительным и слабым фильмом
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

Актриса Ирина Горбачева, известная по ролям в «Чиках» и «Бременских музыкантах», поделилась своим мнением о фильме независимого американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором снялись российские актеры. Свое мнение она высказала в интервью онлайн-каналу Влада Аганова.

Артистка призналась, что ей не понравилась картина, которая получила несколько номинаций на премию «Оскар». По ее словам, в основной части фильма она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идет мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», — заявила Ирина.

Также Горбачева посчитала сценарий фильма нелогичным. По ее мнению, главная героиня Майки Мэдисон, якобы сильная и независимая женщина, в ключевых моментах ведет себя пассивно и не использует возможности изменить ситуацию.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер Александр Невский раскритиковал русских персонажей в фильме «Анора».