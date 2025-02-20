Российская актриса жестко раскритиковала фильм «Анора»

«В середине вдруг идет мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», — заявила Ирина.