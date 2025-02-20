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49-летнюю звезду «Отчаянных домохозяйек» засняли в полупрозрачном топе

Актрису Еву Лонгорию сфотографировали в топе на укладке у стилиста
Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Звезду сериала «Отчаянные домохозяйки», актрису Еву Лонгорию засняли на укладке у стилиста. Об этом сообщает Hello.

49-летняя актриса позировала в белом полупрозрачном топе без бюстгальтера, сидя на стуле в салоне. Еве Лонгории сделали укладку с локонами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Стилист назвал укладку «Волосы богатой девушки».

В октябре Ева Лонгория позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.

Ранее Ева Лонгория в сверкающем золотом платье с голыми плечами посетила премию «Женщины Голливуда 2024».