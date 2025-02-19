«Для меня этот проект — больше, чем просто сериал. Это полноценный фильм, где мой герой проживает свою сложную судьбу, а сам сюжет несет ясный и глубокий месседж: нужно оставаться людьми, даже в самых нечеловеческих обстоятельствах. Это основная мысль, которую я хочу донести до зрителя», — отметил Гуськов.