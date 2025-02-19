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Алексей Гуськов снимается с женой в продолжении сериала «Золотое дно»

Лидия Вележева присоединилась к популярному кинопроекту
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Алексей Гуськов на съемках сериала «Золотое дно 2»: фото онлайн-кинотеатры «Иви» и Start
Алексей Гуськов на съемках сериала «Золотое дно 2»: фото онлайн-кинотеатры «Иви» и Start

Алексей Гуськов приступил к съемкам второго сезона многосерийной драмы «Золотое дно». Вместе с актером в проекте также снимается его жена Лидия Вележева. Пока неизвестно, какая роль в сериале досталась актрисе.

«Для меня этот проект — больше, чем просто сериал. Это полноценный фильм, где мой герой проживает свою сложную судьбу, а сам сюжет несет ясный и глубокий месседж: нужно оставаться людьми, даже в самых нечеловеческих обстоятельствах. Это основная мысль, которую я хочу донести до зрителя», — отметил Гуськов.

К своим ролям, помимо Гуськова, вернутся Юлия Снигирь, Наталия Вдовина, Павел Попов и другие. К команде также присоединятся Сергей Горошко, Даниил Страхов и Игорь Верник.

Лидия Вележева на съемках сериала «Золотое дно 2»: фото онлайн-кинотеатры «Иви» и Start
Лидия Вележева на съемках сериала «Золотое дно 2»: фото онлайн-кинотеатры «Иви» и Start
Лидия Вележева и Алексей Гуськов на съемках сериала «Золотое дно»
Лидия Вележева и Алексей Гуськов на съемках сериала «Золотое дно»

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более сложные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании ухудшается. В это же время появляется хваткий и жесткий региональный предприниматель Верещагин (Даниил Страхов). После ссоры с Градовым-старшим (Алексей Гуськов) он из мести решает «отжать» все активы компании.

«Галактика» нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Война за это место продолжается, а разногласия и конфликты среди претендентов только усиливаются.

Продолжение сериала «Золотое дно» зрители увидят в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Точную дату выхода второго сезона создатели пока не называют.