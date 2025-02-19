Экс-возлюбленный Анны Пересильд рассказал о новой влюбленности

Актер Ярослав Могильников, который несколько месяцев назад расстался с артисткой Анной Пересильд, признался в новой влюбленности. Его слова передает «Пятый канал».
«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», — рассказал 17-летний артист.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделился, что мама считает его романтиком, поскольку он любит делать сюрпризы своим избранницам. Еще актер вспомнил, как шпионил за понравившейся ему девушкой в лагере до того, как признаться ей в чувствах. Девушка «спалила» артиста, после чего он больше так не делал.
В конце декабря 2024 года дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с Ярославом Могильниковым расстались. Актриса сообщала, что осталась в хороших отношениях с экс-избранником. Она добавляла, что они по-прежнему ценят друг друга.
Позднее Пересильд показала ролик в TikTok, в котором плакала перед камерой. Она просила у себя прощения за то, что «позволила разбить себе сердце».
Дочь Юлии Пересильд сыграла в сериале «Слово пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена казанской группировки «Универсам» Марата. Могильников воплотил на экране образ молодого бандита Ералаша, который на нечестно полученные деньги покупает бабушке утюг с паром.