Экс-возлюбленный Анны Пересильд рассказал о новой влюбленности

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделился, что мама считает его романтиком, поскольку он любит делать сюрпризы своим избранницам. Еще актер вспомнил, как шпионил за понравившейся ему девушкой в лагере до того, как признаться ей в чувствах. Девушка «спалила» артиста, после чего он больше так не делал.