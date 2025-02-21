«Если бы не Юра, я бы сошла с ума. Он со мной очень трепетно в этом смысле обходился. Он мне сказал: “Все, чего ты добьешься, будет принадлежать только тебе, потому что ты потрясающая артистка. У тебя все впереди. И никаких “подтолкнешь” тебе не надо. Все твои роли от тебя никуда не денутся”», — отметила Исакова.