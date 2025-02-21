Виктория Исакова в интервью-шоу «Актерская студия» от Кино Mail рассказала ведущему Вадиму Вернику об отношениях с мужем, режиссером Юрием Морозом. Она призналась, что Мороз всегда считал ее потрясающей актрисой и твердил, что она должна дождаться своего звездного часа.
Исакова вспомнила времена, когда ее не снимали режиссеры из-за «сложного лица». Однако ее супруг был уверен, что она добьется успеха.
«Если бы не Юра, я бы сошла с ума. Он со мной очень трепетно в этом смысле обходился. Он мне сказал: “Все, чего ты добьешься, будет принадлежать только тебе, потому что ты потрясающая артистка. У тебя все впереди. И никаких “подтолкнешь” тебе не надо. Все твои роли от тебя никуда не денутся”», — отметила Исакова.
Исакова подчеркнула, что благодарна мужу за то, что он всегда помогает ей с выбором материала. При это Мороз может и жестко критиковать ее роли, но актриса благодарна ему за правдивое мнение.
«Мне очень повезло. Я каждый раз ему это говорю. Это же счастье — иметь в близости такого человека, который, во-первых, всегда скажет тебе правду. Во-вторых, вкусу и профессионализму которого ты доверяешь. Конечно же, это большая удача в моей жизни — и человеческой, и актерской», — заключила звезда.
Напомним, Виктория Исакова и Юрий Мороз официально стали мужем и женой в 2003 году. В 2015-м у супругов родилась дочь Варвара. Также у режиссера есть 41-летняя дочь Дарья Мороз от первого брака с Мариной Левтовой.
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