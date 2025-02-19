Внешность 87-летнего Джека Николсона восхитила пользователей сети

87-летний артист посетил съемки Saturday Night Live, посвященные 50-летию шоу. На размещенных кадрах он предстал в черном костюме, рубашке в тон и берете с логотипом бейсбольного клуба New York Yankees — буквами NY. В то же время гость передачи надел очки с фиолетовыми линзами и массивной черной оправой и продемонстрировал бороду и усы.