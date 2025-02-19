Блейк Лайвли нашла еще двух потенциальных жертв режиссера Джастина Бальдони

Согласно судебному документу, режиссер знал, что несколько членов команды фильма «Все закончится на нас» жаловались на его поведение. Одна из женщин в письменной форме сообщала, что «страдает из-за поведения Бальдони». Она делилась своими переживаниями с Wayfarer, но студия «не предприняла никаких действий».