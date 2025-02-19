Американского актера Дэниэла Барнса госпитализировали в Москве с переломом ноги

35-летний Дэниэл Барнс проживает в России с 2012 года, он окончил ГИТИС. В кино Барнс дебютировал в сериале «Деффчонки». В его фильмографии свыше 30 проектов, среди которых фильм «Притяжение» Федора Бондарчука, сериалы «Отель Элеон» и «Мосгаз. Дело № 5: Операция “Сатана”». Также артист играет в спектаклях Театра имени Ермоловой.