Леонардо ДиКаприо засняли с возлюбленной впервые после пожаров в Лос-Анджелесе

После вечеринки, посвященной премии BAFTA, актер вышел через черный ход, чтобы избежать поклонников и фотографов. При выходе его ожидала возлюбленная Виттория Черетти в машине. ДиКаприо спрятался под бейсболкой и маской, чтобы его никто не узнал. Выход пары стал первым после пожара в Лос-Анджелесе.