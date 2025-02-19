Леонардо ДиКаприо засняли с возлюбленной впервые после пожаров в Лос-Анджелесе

Возлюбленная Леонардо ДиКаприо Виттория Черетти забрала его на машине с вечеринки. Об этом сообщает Dailу Mail.
После вечеринки, посвященной премии BAFTA, актер вышел через черный ход, чтобы избежать поклонников и фотографов. При выходе его ожидала возлюбленная Виттория Черетти в машине. ДиКаприо спрятался под бейсболкой и маской, чтобы его никто не узнал. Выход пары стал первым после пожара в Лос-Анджелесе.
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти уже давно состоят в отношениях. Слухи о возможном романе актера и модели впервые возникли в мае 2023 года, когда их засняли вместе на прогулке в Каннах. Затем знаменитости вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши.
Недавно инсайдер из окружения звезд рассказал, что актер приглашает модель на встречи с семьей.
«Никто никогда не видел Лео таким влюбленным или таким преданным женщине. Он полностью интегрировал ее в свою семью. Обычно он держит своих девушек немного подальше от родителей, но Виттория в деле», — заявил источник издания In Touch Weekly.