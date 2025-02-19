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Певица Нюша заявила о желании сняться в кино

Артистка призналась, что хотела бы сняться в фильме про супергероев
Нюша
НюшаИсточник: Алексей Молчановский

Певица Нюша призналась в интервью RU.TV, что хотела бы сняться в фильме.

«Я люблю кино и с удовольствием бы. Я думаю, я снимусь», — поделилась артистка.

Нюша призналась, что ей нравятся проекты от киностудии Marvel про супергероев. По словам певицы, ей очень хотелось бы сыграть в подобном.

«Вот какой-нибудь супергерой — это прям классно!» — рассказала певица.

В октябре 2024-го Нюша призналась, что в течение года боролась с депрессией. Преодолеть кризис в личной жизни ей помогали психотерапия и медитации.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.