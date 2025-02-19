Певица Нюша заявила о желании сняться в кино

Певица Нюша призналась в интервью RU.TV, что хотела бы сняться в фильме.
«Я люблю кино и с удовольствием бы. Я думаю, я снимусь», — поделилась артистка.
Нюша призналась, что ей нравятся проекты от киностудии Marvel про супергероев. По словам певицы, ей очень хотелось бы сыграть в подобном.
«Вот какой-нибудь супергерой — это прям классно!» — рассказала певица.
В октябре 2024-го Нюша призналась, что в течение года боролась с депрессией. Преодолеть кризис в личной жизни ей помогали психотерапия и медитации.
7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.