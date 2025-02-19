Адвокат Бальдони прокомментировал шутку Райана Рейнольдса о скандале между ними

Адвокат Джастина Бальдони высказался по поводу шутки Райана Рейнольдса на шоу SNL 50: The Anniversary Special.
«Честно говоря, я не знаю никого, чья жена подверглась бы сексуальному домогательству, а он затем публично шутил на эту тему. Я не могу вспомнить ни одного подобного случая», — сказал Брайан Фридман в подкасте Hot Mics With Billy Bush в понедельник, 17 февраля. «Так что меня это удивило».
На днях Блейк Лайвли и Рейнольдс привлекли внимание на юбилейном шоу SNL, когда впервые появились на публике после того, как актриса подала иск против Джастина Бальдони, обвинив его в сексуальных домогательствах и в попытке разрушить ее репутацию.
Во время мероприятия актрисы Тина Фей и Эми Полер обратились к Райану, который сидел в зале рядом с Блейк, с вопросом: «Как дела?». В ответ артист с иронией намекнул на недавний скандал, пошутив: «Отлично! А что, вы что-то слышали?». Зрители шутку не особо оценили, да и сама Блейк испуганно посмотрела на мужа после нее.
Напомним, что после нескольких месяцев слухов о конфликте между Лайвли и Бальдони на съемочной площадке, она подала иск о сексуальных домогательствах. После отрицания обвинений Бальдони ответил встречным иском о клевете на 400 миллионов долларов против Лайвли и Рейнольдса, утверждая, что она «решила сделать его реальным злодеем в своей истории». Юридическая команда Лайвли отвергла все обвинения. Судебное разбирательство запланировано на 2026 год.