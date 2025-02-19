Адвокат Бальдони прокомментировал шутку Райана Рейнольдса о скандале между ними

Во время мероприятия актрисы Тина Фей и Эми Полер обратились к Райану, который сидел в зале рядом с Блейк, с вопросом: «Как дела?». В ответ артист с иронией намекнул на недавний скандал, пошутив: «Отлично! А что, вы что-то слышали?». Зрители шутку не особо оценили, да и сама Блейк испуганно посмотрела на мужа после нее.