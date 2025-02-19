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Роберт Паттинсон рассказал, как отцовство изменило его жизнь

Актер заявил, что он открыт к участию в семейном кино
Роберт Паттинсон с дочерью
Роберт Паттинсон с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

В марте прошлого года Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями — у них родилась дочь. Британский актер рассказал, как отцовство изменило его жизнь и дало ему неожиданные навыки.

Паттинсон пошутил, что стал экспертом в смене подгузников, делая это так быстро, что дочь даже не успевает заметить.

«Я стал настоящим экспертом в подгузниках. У меня получается менять их так незаметно, что малышка даже не замечает», — рассказал актер.

Актер также отметил, что отцовство изменило его взгляды на карьеру, и он открыт к участию в семейном кино.

«Я всегда открыт к неожиданным вещам. Никогда не знаешь, что привлечет твое внимание», — признался Роберт.

Ранее актер рассказал, чем раздражает близких людей.