Роберт Паттинсон рассказал, как отцовство изменило его жизнь

В марте прошлого года Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями — у них родилась дочь. Британский актер рассказал, как отцовство изменило его жизнь и дало ему неожиданные навыки.
Паттинсон пошутил, что стал экспертом в смене подгузников, делая это так быстро, что дочь даже не успевает заметить.
«Я стал настоящим экспертом в подгузниках. У меня получается менять их так незаметно, что малышка даже не замечает», — рассказал актер.
Актер также отметил, что отцовство изменило его взгляды на карьеру, и он открыт к участию в семейном кино.
«Я всегда открыт к неожиданным вещам. Никогда не знаешь, что привлечет твое внимание», — признался Роберт.
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