Звезда «Комбинации» призналась, что обратилась за помощью к психологу

Артистка родила первенца в сентябре 2022 года. Уколова признавалась, что оказалась совершенно не готова к материнству. По словам знаменитости, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, поэтому наняла разных консультантов. Актриса отмечала, что была очень тревожной и много плакала из-за страха причинить вред сыну. Муж звезды поддержал ее идею взять на работу няню, и с этого момента многое изменилось.