Звезда «Комбинации» призналась, что обратилась за помощью к психологу

Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова поделилась советами, как одновременно быть хорошей матерью и преуспевать в профессии. Актриса призналась в личном блоге, что ей в этом помогает психотерапия.
«Трудно совмещать карьеру и материнство. Постоянная рефлексия. А секрет успеха — занятия с психологом раз в неделю. Фокус на плюсы и радости, а также следить за своим здоровьем, чтобы было больше сил и энергии. И помощь близких по возможности», — отметила знаменитость.
Артистка родила первенца в сентябре 2022 года. Уколова признавалась, что оказалась совершенно не готова к материнству. По словам знаменитости, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, поэтому наняла разных консультантов. Актриса отмечала, что была очень тревожной и много плакала из-за страха причинить вред сыну. Муж звезды поддержал ее идею взять на работу няню, и с этого момента многое изменилось.
Актриса говорила, что пережила послеродовую депрессию. За несколько месяцев Уколова похудела до 49 килограммов. По словам знаменитости, ее радовало быстрое восстановление, но пугала неконтролируемая потеря веса, однако позже артистке удалось найти баланс. Сейчас звезда довольна своей фигурой.
Ранее звезда «Комбинации» объяснила, почему не показывает отца своего ребенка.