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Звезда «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем

Елена Подкаминская и Милош Бикович снялись вместе в фильме «Красный шелк»
Елена Подкаминская в фильме «Красный шелк»
Елена Подкаминская в фильме «Красный шелк»

Актриса Елена Подкаминская, известная по роли в сериале «Кухня», прокомментировала совместную работу с актером Милошем Биковичем. Об этом актриса рассказала в интервью Пятому каналу.

Подкаминская и Бикович ранее уже снимались вместе в нескольких проектах, поэтому, по словам девушки, им особенно приятно работать друг с другом. На этот раз артисты сыграли главные роли в детективном фильме «Красный шелк».

«Бикович — мой главный партнер в фильме. Мы с ним работали душа в душу. Я получила огромное удовольствие от съемок. Все было очень приятно и очень хорошо», — сообщила актриса.

Ретро-детективный боевик «Красный шелк» выйдет в прокат российских кинотеатров 20 февраля 2025 года. Помимо Биковича и Подкаминской, в картине снялись Глеб Калюжный, китайская актриса Чжэн Ханьи и другие звезды.

Ранее стало известно, что сценарий нового российского фильма переписали ради участия Милоша Биковича. Поначалу один из самых популярным актеров России отказался от участия в картине «Красный шелк», поэтому сценаристам пришлось поменять сюжет.