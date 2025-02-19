В Госдуме высказались о возвращении в прокат голливудских фильмов

Ранее стало известно, что российские онлайн-кинотеатры начали переговоры с ушедшими из страны голливудскими киностудиями по вопросу возвращения их фильмов. После начала российской специальной военной операции на Украине кинокомпании отказались от проката своих проектов в РФ. При этом сервисы заявляли, что старые картины не попадут под санкции и останутся доступны зрителям.