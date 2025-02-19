Звезда «Эйфории» показала фигуру в бикини после похудения

Звезда «Эйфории» Барби Феррейра, поделилась новыми пикантными снимками. Актриса продемонстрировала стройные формы и поразила поклонников своим преображением.
На новых кадрах Барби позировала в бежевом бикини, которое подчеркнуло ее постройневшую фигуру. Звезда показала осиную талию и заметно похудевшие бедра.
«Люблю вас», — подписала снимок она.
Поклонники обратили внимание на то, как сильно похудела актриса. Фото вызвало активные обсуждения среди подписчиков о ее изменениях, а также слухи о возможном применении препарата Оземпик для снижения веса.