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Звезда «Эйфории» показала фигуру в бикини после похудения

Актриса Барби Феррейра выложила фото в откровенном купальнике в соцсети

Звезда «Эйфории» Барби Феррейра, поделилась новыми пикантными снимками. Актриса продемонстрировала стройные формы и поразила поклонников своим преображением.

Барби Феррейра, фото: соцсети
Барби Феррейра, фото: соцсети

На новых кадрах Барби позировала в бежевом бикини, которое подчеркнуло ее постройневшую фигуру. Звезда показала осиную талию и заметно похудевшие бедра.

«Люблю вас», — подписала снимок она.

Поклонники обратили внимание на то, как сильно похудела актриса. Фото вызвало активные обсуждения среди подписчиков о ее изменениях, а также слухи о возможном применении препарата Оземпик для снижения веса.