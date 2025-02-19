Звезда «Ворониных» рассказала, как едва не развелась с мужем: «Я боюсь этого»

«Во время сильной ссоры, на стадии, когда выливались абсолютно все накопленные претензии по поводу и без, прогремела фраза: “Давай подавать на развод? Давай”. Это было один раз, но я до сих пор помню, как внутри все перевернулось. Благо, никто из нас двоих не воспринял ее всерьез в плане действия. С тех пор эта фраза больше не звучала. Даже в моменты самых сложных споров и обид, потому что я боюсь ее. Боюсь даже думать в эту сторону. Андрей тоже», — поделилась знаменитость.