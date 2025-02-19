Звезда «Ворониных» рассказала, как едва не развелась с мужем: «Я боюсь этого»

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала в соцсетях, как едва не развелась с мужем, хореографом Андреем Карповым. Актриса отметила, что это произошло во время ссоры.
«Во время сильной ссоры, на стадии, когда выливались абсолютно все накопленные претензии по поводу и без, прогремела фраза: “Давай подавать на развод? Давай”. Это было один раз, но я до сих пор помню, как внутри все перевернулось. Благо, никто из нас двоих не воспринял ее всерьез в плане действия. С тех пор эта фраза больше не звучала. Даже в моменты самых сложных споров и обид, потому что я боюсь ее. Боюсь даже думать в эту сторону. Андрей тоже», — поделилась знаменитость.
Артистка замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Волкова признавалась, что супруг ревновал ее к коллеге по сериалу Георгию Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом. Знаменитость отмечала, что испытывала подобные «угнетающие» чувства.
Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.
У пары есть дочь Елизавета. Актриса подчеркивала, что ей тяжело давалось материнство — она не могла нормально высыпаться в течение двух лет. Артистка не хочет повторения подобной истории, поэтому не планирует пополнения в семье.