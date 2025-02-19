Звезда «СашиТани» показала свою подросшую дочь

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина, исполнившая в сериале роль Евы Сергеевой, показала свою подросшую дочь. Актриса поделилась в соцсетях редкими домашними кадрами с двухлетней Надеждой.
«Для вас звучит песня “Ладошки”», — отметила знаменитость.
У артистки двое детей: помимо дочери, она растит четырехлетнего сына Льва.
Ланина скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек. Он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере. По словам звезды, супруг спокойно относится к ее участию в постельных сценах и даже может дать совет, как это будет лучше смотреться в кадре. Актриса отмечала, что ей повезло встретить человека, который понимает и принимает «правила» актерской профессии.
Звезда признавалась, что 2022 год стал для нее с супругом переломным. По словам знаменитости, они едва не расстались. Ланина даже написала заявление на развод, но параллельно обратилась за помощью к психологу, и в итоге им удалось сохранить семью.