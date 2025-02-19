Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «СашиТани» показала свою подросшую дочь

Актриса Алина Ланина поделилась редкими кадрами с дочерью
Ева из «СашиТани» показала свою подросшую дочь
Ева из «СашиТани» показала свою подросшую дочьИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина, исполнившая в сериале роль Евы Сергеевой, показала свою подросшую дочь. Актриса поделилась в соцсетях редкими домашними кадрами с двухлетней Надеждой.

«Для вас звучит песня “Ладошки”», — отметила знаменитость.

У артистки двое детей: помимо дочери, она растит четырехлетнего сына Льва.

Ланина скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек. Он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере. По словам звезды, супруг спокойно относится к ее участию в постельных сценах и даже может дать совет, как это будет лучше смотреться в кадре. Актриса отмечала, что ей повезло встретить человека, который понимает и принимает «правила» актерской профессии.

Звезда признавалась, что 2022 год стал для нее с супругом переломным. По словам знаменитости, они едва не расстались. Ланина даже написала заявление на развод, но параллельно обратилась за помощью к психологу, и в итоге им удалось сохранить семью.