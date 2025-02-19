Звезда «СашиТани» показала свою подросшую дочь

Ланина скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек. Он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере. По словам звезды, супруг спокойно относится к ее участию в постельных сценах и даже может дать совет, как это будет лучше смотреться в кадре. Актриса отмечала, что ей повезло встретить человека, который понимает и принимает «правила» актерской профессии.