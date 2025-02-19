Подражателю маньяка из фильма «Хэллоуин» дали 261 год тюрьмы

Подражателю маньяка из фильмов ужасов серии «Хэллоуин» Джошуа Дотсону дали 261 год тюрьмы. Об этом сообщает WREG.com.
Приговор был вынесен в Мемфисе (Теннесси, США). Дотсона арестовали в 2020 году после того, как он выстрелил в свою беременную 19-летнюю девушку Джеймсу Ковсон. Спасти мать и ребенка не удалось.
Дотсон был внесен в список самых разыскиваемых преступников штата и был схвачен в Нэшвилле шесть дней спустя. В октябре 2024 года он получил за это преступление 102 года тюрьмы.
Новые следственные действия показали, что он виновен еще в трех аналогичных преступлениях, и к сроку добавилось еще 159 лет лишения свободы.
«Хотя никакое время в тюрьме не вернет близких людей, мы довольны тем, что он больше никогда не будет угрозой для нашего общества», — заявила главный прокурор города Регина Лукрециано.
Рассказывая о себе, Дотсон сравнивал себя с Майклом Майерсом — главным злодеем из фильмов ужасов «Хэллоуин», одержимым духом Самайна.