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Подражателю маньяка из фильма «Хэллоуин» дали 261 год тюрьмы

В США преступник, считавший себя главным героем «Хэллоуина», получил 261 год тюрьмы
Кадр из фильма «Хэллоуин» (2018)
Кадр из фильма «Хэллоуин» (2018)

Подражателю маньяка из фильмов ужасов серии «Хэллоуин» Джошуа Дотсону дали 261 год тюрьмы. Об этом сообщает WREG.com.

Приговор был вынесен в Мемфисе (Теннесси, США). Дотсона арестовали в 2020 году после того, как он выстрелил в свою беременную 19-летнюю девушку Джеймсу Ковсон. Спасти мать и ребенка не удалось.

Дотсон был внесен в список самых разыскиваемых преступников штата и был схвачен в Нэшвилле шесть дней спустя. В октябре 2024 года он получил за это преступление 102 года тюрьмы.

Новые следственные действия показали, что он виновен еще в трех аналогичных преступлениях, и к сроку добавилось еще 159 лет лишения свободы.

«Хотя никакое время в тюрьме не вернет близких людей, мы довольны тем, что он больше никогда не будет угрозой для нашего общества», — заявила главный прокурор города Регина Лукрециано.

Рассказывая о себе, Дотсон сравнивал себя с Майклом Майерсом — главным злодеем из фильмов ужасов «Хэллоуин», одержимым духом Самайна.