Сломавший 38 костей звезда «Мстителей» нашел возлюбленную благодаря ДТП

Об аварии стало известно 2 января 2023 года. Актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу.