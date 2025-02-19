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Российская актриса предложила отказаться от «Оскара»

Ольга Будина заявила, что премия Американской киноакадемии не несет художественной ценности
Ольга Будина
Ольга БудинаИсточник: PersonaStars

Звезда сериала «Граница. Таежный роман» Ольга Будина заявила, что России нужно отказаться от участия в присуждении премии «Оскар». Слова артистки приводит газета «Комсомольская правда».

По мнению актрисы, премия Американской киноакадемии не несет художественной ценности, поскольку западная идеология отличается от российской.

«Нам на “Оскар” наплевать и растереть», — считает Будина.

Ольга добавила, что в жизни россиян после начала специальной военной операции (СВО) не может быть «Оскара», Евровидения и Олимпиады. По словам артистки, в России нужно организовать свои конкурсы.