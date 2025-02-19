Российская актриса предложила отказаться от «Оскара»

Звезда сериала «Граница. Таежный роман» Ольга Будина заявила, что России нужно отказаться от участия в присуждении премии «Оскар». Слова артистки приводит газета «Комсомольская правда».
По мнению актрисы, премия Американской киноакадемии не несет художественной ценности, поскольку западная идеология отличается от российской.
«Нам на “Оскар” наплевать и растереть», — считает Будина.
Ольга добавила, что в жизни россиян после начала специальной военной операции (СВО) не может быть «Оскара», Евровидения и Олимпиады. По словам артистки, в России нужно организовать свои конкурсы.
Ранее актер Иван Охлобыстин высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар 2025».