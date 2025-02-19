Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Фатеева прокомментировала слухи о романе с Юрием Антоновым

Актриса и композитор вместе снимались в картине «Прежде, чем расстаться» 1984 года
Наталья Фатеева
Наталья ФатееваИсточник: Fotodom.ru

Актриса Наталья Фатеева опровергла в беседе с mk.ru слухи о романе с композитором и певцом Юрием Антоновым.

Знаменитость заявила, что Антонов не ухаживал за ней на съемках фильма «Прежде, чем расстаться». Артистка заявила, что между ней и композитором были исключительно рабочие отношения, а не романтические.

«Он дебютировал в этом фильме в качестве актера — играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем», — поделилась актриса.

Звезда назвала Антонова замечательным и лучшим композитором, который написал «лучшую музыку» в России. Она пожелала ему здоровья и долгой жизни.

19 февраля Антонову исполнилось 80 лет. Свой день рождения народный артист России встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.