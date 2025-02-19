Наталья Фатеева прокомментировала слухи о романе с Юрием Антоновым

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.