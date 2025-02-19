Милош Бикович рассказал, как по его требованию переписали сценарий фильма

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Красный шелк», режиссером которого выступил Андрей Волгин. Главную роль в ретродетективном экшене исполнил сербский и российский актер Милош Бикович.
В беседе с Пятым каналом артист признался, что изначально не одобрил сценарий и отказался от участия в проекте, однако после внесения правок он изменил свое решение. По его словам, сценарий писали специально для него, но позже дорабатывали с учетом его комментариев.
Бикович отметил, что тщательно подходит к выбору ролей и имеет строгие критерии при оценке предложенных проектов.
«Если он (сценарий) логичный, если он динамичный, если задумка интересная. Там много факторов, но самое главное — чтобы он был хорошо написан. С кем советуюсь? С друзьями, которые лучше меня разбираются», — поделился он.
Фильм «Красный шелк» выйдет в широкий прокат 20 февраля 2025 года. Помимо Биковича, в картине снялись Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов и другие актеры. Сюжет ленты разворачивается в 1927 году в транссибирском экспрессе. Поезд перевозит секретные документы, от которых зависит будущее СССР и Китая. Среди пассажиров оказываются разведчики, спецагенты, красноармейцы и опасные преступники, готовые на все ради ценной информации.
Ранее сообщалось, что Милош Бикович получил травмы лица на съемках.