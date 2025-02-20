Хит Леджер, Сергей Бодров, Ривер Феникс, Антон Ельчин — это лишь малый список талантливых актеров, чей полет оборвался. Кого-то не стало из-за несчастного случая или проблем со здоровьем, а кто-то не смог побороть пристрастие к запрещенным веществам. В статье вспомним российских и голливудских звезд, которые скончались, не дожив до 30 лет.
1. Сергей Бодров-мл., 30 лет
Актер, телеведущий и режиссер стал кумиром нескольких поколений. Он олицетворял целую эпоху и после выхода фильма «Брат», в котором сыграл Данилу Багрова, многие зрители воспринимали его как близкого человека. Все потому, что Сергей Бодров-мл. проживал свои роли — демонстрировал в кадре то, что чувствует на самом деле.
В 2001 году Бодров дебютировал как режиссер, сняв криминальную драму «Сестры». После успеха первой ленты, в июле 2002-го, Сергей приступил к созданию своего нового проекта под названием «Связной». В сентябре того же года Бодров вместе с командой отправился на Кавказ. Съемки в Кармадонском ущелье завершились 20 сентября, и с наступлением темноты группа двинулась обратно во Владикавказ.
Внезапно начался сход ледника Колка, и за считанные минуты ущелье оказалось под 60-метровым слоем льда и камней. Ни один из членов съемочной группы не успел спастись. По сей день более ста человек, включая Сергея Бодрова, числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжались до февраля 2004 года, останки найдены не были. На момент трагедии звезде фильма «Брат» было 30 лет.
У Бодрова остались жена Светлана, дети Ольга и Александр. Дочь пошла по стопам отца и стала актрисой. Ее можно увидеть в сериале «Карамора», фильме «Страсти по Матвею», а в байопике о фигуристке Ирине Родниной она сыграла прославленного тренера Татьяну Тарасову.
2. Хит Леджер, 28 лет
Актер был востребован и снимался у лучших режиссеров, блестяще играя разноплановые роли. Его Джокер в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь» до сих пор считается одним из лучших в истории кино. Однако Хит Леджер не дожил до премьеры фильма: 22 января 2008 года он скончался в возрасте 28 лет.
Тело голливудской звезды было обнаружено в квартире Леджера на Манхэттене. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стала передозировка лекарственными препаратами. Спустя год Хит посмертно был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
У Хита Леджера осталась дочь Матильда Роуз Леджер. Ее матерью является актриса Мишель Уильямс, с которой Леджер прожил три года. Сейчас Матильде Роуз 19 лет, она ведет непубличный образ жизни.
3. Егор Клинаев, 18 лет
К 18 годам в фильмографии у подающего большие надежды актера было уже 20 проектов, наиболее известные из которых: «Улица», «Физрук», «Полицейский с Рублевки». Егор Клинаев активно снимался в кино, а также пробовал себя на ТВ и в музыке. У артиста был роман с коллегой по сериалу «Улица» Лелей Барановой.
27 сентября 2017 года Егор Клинаев стал свидетелем крупного ДТП на МКАД. Он остановился и вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим, и в этом время его сбил проезжавший мимо автомобиль. От полученных травм актер скончался на месте.
Уже после гибели Егора свет увидели два проекта с его участием: сериалы «Взрыв» и «Домашний арест».
4. Ривер Феникс, 23 года
За свою короткую жизнь Ривер Феникс успел сыграть молодого Индиану Джонса в одноименном фильме, а также удостоиться множества наград. Например, за роль в драме «Мой личный штат Айдахо», в котором актер снимался с Киану Ривзом. К 1993 году в разработке находились три проекта с участием Феникса, но вышли они уже после его смерти. Причем премьера одного из них, «Дурная кровь», состоялась лишь в 2012 году.
30 октября 1993 года Ривер Феникс вместе с братом Хоакином (наиболее известным по роли Джокера в одноименном фильме Тодда Филлипса) и друзьями отдыхал в ночном клубе Джонни Деппа в Голливуде. У Ривера из-за передозировки случился приступ. Артиста пытались реанимировать, но прибывшием на место медикам лишь оставалось констатировать смерть. С тех пор каждое 31 октября, пока заведение не было продано, Депп закрывал его в память о друге.
Путь Ривера в кинематографе продолжил его брат Хоакин Феникс, который отказывается публично говорить о смерти близкого человека.
5. Антон Ельчин, 27 лет
Актер родился в Ленинграде, но в раннем детстве переехал вместе с родителями в США. С юных лет Антон Ельчин пробивал себе дорогу в кинематограф. Его первыми работами стали съемки в фильмах «Сердца в Атлантиде» и «И пришел паук». Также Антон пробовался на роль Гарри Поттера. К своим 27 годам он сыграл в 67 проектах, и с каждым годом его карьера набирала обороты. Особо успешным был 2009 год, когда с участием Ельчина вышли сразу два громких блокбастера — «Терминатор: Да придет спаситель» и «Звездный путь».
Жизнь Антона Ельчина трагически оборвалась 19 июня 2016 года в результате несчастного случая: собственный автомобиль придавил его к воротам гаража. Тело актера возле дома обнаружили друзья. Антона похоронили в Лос-Анджелесе, на его могиле стоит бронзовый памятник в полный рост.
6. Джеймс Дин, 24 года
Главный бунтарь Голливуда 50-х за короткую жизнь успел прославиться не только своими яркими ролями в кино, но и стать культурной иконой. Карьера Джеймса Дина продлилась недолгих пять лет. Самые успешные ленты с его участием: «Бунтарь без причины», «Гигант», «К востоку от рая». За роль в последнем он первым в истории удостоился посмертной номинации на премию «Оскар».
Джеймс Дин погиб в автокатастрофе 30 сентября 1955 года. Актер находился за рулем своего спорткара во время столкновения с другой машиной. Дину было всего 24 года.
7. Василий Лыкшин, 22 года
У этого актера была непростая судьба. Родителей Василия Лыкшина лишили прав, когда ему было семь лет. Мальчика определили в детский дом, где его поведение регулярно обсуждали на комиссии по делам несовершеннолетних. В 2002 году Василия увидела режиссер Светлана Стасенко, которая предложила харизматичному юноше попробовать себя в кино. Так в 15-летнем возрасте Лыкшин начал свою карьеру.
Первым появлением Василия Лышкина на экране стала одна из главных ролей в фильме «Ангел на обочине». Затем последовали работы в проектах «Сволочи», «Громовы», «Ранетки». В сериале об одноименной поп-группе Лыкшин сыграл свою последнюю роль.
Актер скоропостижно скончался в ночь на 18 октября 2009 года в возрасте 22 лет. Причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность. Но родные Василия Лыкшина предполагают, что его могли убить. Лыкшин был женат, у него остались дочь Кира и приемный сын Никита.