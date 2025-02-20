Актер родился в Ленинграде, но в раннем детстве переехал вместе с родителями в США. С юных лет Антон Ельчин пробивал себе дорогу в кинематограф. Его первыми работами стали съемки в фильмах «Сердца в Атлантиде» и «И пришел паук». Также Антон пробовался на роль Гарри Поттера. К своим 27 годам он сыграл в 67 проектах, и с каждым годом его карьера набирала обороты. Особо успешным был 2009 год, когда с участием Ельчина вышли сразу два громких блокбастера — «Терминатор: Да придет спаситель» и «Звездный путь».