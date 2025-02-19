Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова сообщила о разводе с третьим мужем

Актриса Елена Ксенофонтова развелась с адвокатом Алексеем Куликовым. Звезда «Кухни» призналась в интервью для Леди Mail, что слухи, которые появились в 2024 году, правдивы.
«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — отметила артистка.
Знаменитость не скрывала, что вышла замуж после двух месяцев знакомства. По словам Ксенофонтовой, их никто «не сводил» специально. Куликов по собственной инициативе пришел на выставку актрисы, и там они впервые встретились, а 30 декабря 2022 года официально зарегистрировали отношения.
Для звезды этот брак стал третьим. Впервые она вышла замуж за Игоря Липатова, когда ей было 19 лет, но через 11 лет пара подала на развод. В 2003 году актриса стала женой продюсера Ильи Неретина, от которого родила сына Тимофея, а после расставания с отцом первенца жила с адвокатом Александром Рыжих. В 2011 году у пары появилась дочь, однако в 2016 году они расстались. Ксенофонтовой почти пять лет пришлось бороться за опеку над Софьей в суде и доказывать, что она «не наркоманка, не пьяница и психически здорова».
Ранее стало известно, что на актрису Елену Ксенофонтову подали в суд за неуплату коммунальных услуг.