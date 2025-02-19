Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова сообщила о разводе с третьим мужем

Для звезды этот брак стал третьим. Впервые она вышла замуж за Игоря Липатова, когда ей было 19 лет, но через 11 лет пара подала на развод. В 2003 году актриса стала женой продюсера Ильи Неретина, от которого родила сына Тимофея, а после расставания с отцом первенца жила с адвокатом Александром Рыжих. В 2011 году у пары появилась дочь, однако в 2016 году они расстались. Ксенофонтовой почти пять лет пришлось бороться за опеку над Софьей в суде и доказывать, что она «не наркоманка, не пьяница и психически здорова».