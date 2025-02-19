Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Эйдельштейн снялся полуобнаженным для иностранного глянца

Актер появился на обложке американского журнала Cosmopolitan

Российский актер Марк Эйдельштейн принял участие в откровенной фотосессии для американской версии глянцевого журнала Cosmopolitan. Соответствующие снимки появились на сайте иностранного издания.

Марк Эйдельштейн на обложке журнала Cosmopolitan
Марк Эйдельштейн на обложке журнала Cosmopolitan

Так, 23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе», снялся в бело-розовых шортах бренда Aries и расстегнутой рубашке, оформленной изображениями цветов и клубники. На другом кадре Эйдельштейн продемонстрировал обнаженный торс, позируя перед камерой в коричневой шубе и трусах-боксерах марки Calvin Klein.

Кроме того, за время съемки звезда «Аноры» и «Монастыря» примерил черный классический костюм. Также знаменитость надел белую майку с кружевами и двумя черными крестами.

Марк Эйдельштейн для журнала Cosmopolitan, фото: соцсети
Марк Эйдельштейн для журнала Cosmopolitan, фото: соцсети

Известно, что за образы актера отвечала звездная стилистка Кэсси Андерсон.

Ранее сообщалось, что фотографы перепутали Тимоти Шаламе с Марком Эйдельштейном на кинопремии.