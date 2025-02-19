Марк Эйдельштейн снялся полуобнаженным для иностранного глянца

Российский актер Марк Эйдельштейн принял участие в откровенной фотосессии для американской версии глянцевого журнала Cosmopolitan. Соответствующие снимки появились на сайте иностранного издания.
Так, 23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе», снялся в бело-розовых шортах бренда Aries и расстегнутой рубашке, оформленной изображениями цветов и клубники. На другом кадре Эйдельштейн продемонстрировал обнаженный торс, позируя перед камерой в коричневой шубе и трусах-боксерах марки Calvin Klein.
Кроме того, за время съемки звезда «Аноры» и «Монастыря» примерил черный классический костюм. Также знаменитость надел белую майку с кружевами и двумя черными крестами.
Известно, что за образы актера отвечала звездная стилистка Кэсси Андерсон.
Ранее сообщалось, что фотографы перепутали Тимоти Шаламе с Марком Эйдельштейном на кинопремии.