Марк Эйдельштейн снялся полуобнаженным для иностранного глянца

Так, 23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе», снялся в бело-розовых шортах бренда Aries и расстегнутой рубашке, оформленной изображениями цветов и клубники. На другом кадре Эйдельштейн продемонстрировал обнаженный торс, позируя перед камерой в коричневой шубе и трусах-боксерах марки Calvin Klein.