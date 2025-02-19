Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер раскрыл гонорар Прилучного и назвал его скандальным актером

Продюсер Дворцов заявил, что Прилучный все еще пользуется спросом и любовью аудитории и режиссеров
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный имеет скандальную репутацию, но получает высокие гонорары. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в интервью порталу «Страсти».

По словам Дворцова, звезда «Закрытой школы» и «Мажора» все еще пользуется спросом и любовью аудитории и режиссеров.

«Репутация у него скандальная. Он агрессивный, эмоциональный, в принципе, как и все творческие люди. По характеру он сложный, на уступки идет редко. Один съемочный день стоит примерно как у Саши Петрова — 3−3,5 миллиона рублей», — сообщил продюсер.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный вернулся к роли Мажора.