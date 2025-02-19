Продюсер раскрыл гонорар Прилучного и назвал его скандальным актером

«Репутация у него скандальная. Он агрессивный, эмоциональный, в принципе, как и все творческие люди. По характеру он сложный, на уступки идет редко. Один съемочный день стоит примерно как у Саши Петрова — 3−3,5 миллиона рублей», — сообщил продюсер.