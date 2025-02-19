Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями

Он рассказал, что платформа «возобновила общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт». По словам Саргасяна, это свидетельствует об изменении их категоричной позиции. В то же время он подчеркнул, что на данный момент еще рано говорить о возврате каталогов, премьерах и каких-либо сроках, поскольку все зависит от политической ситуации.