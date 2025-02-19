Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал фото с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном, сыгравшими в фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети.
Артист поделился двумя кадрами с Эйдельштейном и Борисовым, которые сделал на вечеринке перед премией BAFTA. На одном из них он сфотографировался вместе с российскими артистами.
Ранее номинант на премию «Оскар» Юра Борисов отреагировал на прозвище «русский Райан Гослинг».