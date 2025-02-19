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Юлия Пересильд в купальнике снялась с дочерью: «Перезагрузилась»

Актриса показала фото с семейного отдыха в соцсети
Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети
Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети

Актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной снялись в купальниках на Мальдивах. Снимками она поделилась в соцсети.

Юлия и Анна Пересильд снялись в желтом и красных купальниках на Мальдивах. Актрисы также надели маски для подводного плавания.

«Перезагрузилась», — написала Пересильд в постах.

У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.

Недавно дочери Юлии Пересильд поддержали ее на премьере фильма.