Юлия Пересильд в купальнике снялась с дочерью: «Перезагрузилась»

Актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной снялись в купальниках на Мальдивах. Снимками она поделилась в соцсети.
Юлия и Анна Пересильд снялись в желтом и красных купальниках на Мальдивах. Актрисы также надели маски для подводного плавания.
«Перезагрузилась», — написала Пересильд в постах.
У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.
Недавно дочери Юлии Пересильд поддержали ее на премьере фильма.